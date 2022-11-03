Бронирование туров на Новый год выросло на 30%

Более 80% путевок продаются по России, сообщают «Известия».

Спроса на новогодние туры за границу вырос на 30% по сравнению с прошлым годом, сообщили «Известиям» игроки рынка. Опасения, связанные с возможным запретом на выезд из страны, прошли, отмечают в Российском союзе туриндустрии.

Самые популярные зарубежные направления на Новый год — Турция и Египет, они даже подешевели относительно 2021 года. Но порядка 80% всех туров бронируется по России. Такой отдых обойдется в разы дешевле: можно найти недельные туры за 30–40 тыс. рублей. Особенно популярны этой зимой будут горнолыжные курорты.