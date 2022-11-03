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Банк «Открытие» на 20% увеличил выдачи активных кредитных карт

Продажи активных* кредитных карт в банке «Открытие» выросли почти на 20% в третьем квартале 2022 года по отношению ко второму. Число клиентов банка с активными кредитными картами по итогам сентября превысило 382 тысячи.

Выдачи активных кредитных карт в «Открытии» росли на протяжении всего третьего квартала. В сентябре был установлен исторический рекорд продажи карт. Основные фактор роста — акция для новых клиентов, в рамках которой банк дарил 10 тысяч рублей за использование кредитной карты.

Число активных клиентов с кредитной картой в третьем квартале увеличилось на 10% — до 382 тысяч. Это самый быстрый прирост среди всех розничных продуктов банка.

Также отмечен рост транзакционной активности владельцев кредитных карт: средний месячный оборот по карте в третьем квартале 2022 года по сравнению со вторым увеличился на 16% — до 15,3 тыс. рублей.

Подробнее с условиями кредитных карт можно ознакомиться на сайте банка.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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