Банк Уралсиб – о кредитных каникулах для предпринимателей – участников СВО

Кредитные каникулы для предпринимателей – участников специальной военной операции могут быть предоставлены как в порядке, определенным законодательством РФ, так и в рамках собственных программ банка.

1. Кредитные каникулы для участников специальной военной операции (СВО) – заемщиков малого бизнеса в рамках 377-ФЗ и ст. 7.3 106-ФЗ

Кредитные каникулы для малого бизнеса по 377-ФЗ и ст. 7.3 106-ФЗ – это возможность приостановить выплаты по действующему кредитному договору с банком:

– для заемщиков-индивидуальных предпринимателей, мобилизованных в ВС РФ или заключивших контракт – предоставляются на срок мобилизации/контракта + 30 календарных дней

– для заемщиков - ООО, если мобилизован единственный участник (владелец) ООО, который одновременно в период с 21 сентября 2022 года до дня мобилизации является руководителем общества, а сама компания входит в реестр МСП – предоставляются на срок мобилизации участника общества + 90 календарных дней.

Условия предоставления кредитных каникул по 377-ФЗ и ст. 7.3 106-ФЗ:

- Заемщик - ООО включен в единый Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства;

- кредитный договор с банком заключен до даты мобилизации/дня подписания контракта;

- требование о предоставлении кредитных каникул (льготного периода) подано до 31.12.2023 г. включительно;

- дата начала льготного периода:

для ООО - по указанию заемщика, но не ранее 21.09.2022 года. Если не указана заемщиком – дата направления обращения об установлении льготного периода в банк:

для ИП – по кредитным линиям не ранее даты направления заемщиком требования об установлении льготного периода; по единовременным кредитам - по указанию заемщика, но не ранее 21.09.2022 года. Если не указана заемщиком – дата направления обращения об установлении льготного периода в банк.

- срок льготного периода:

для ИП - на срок мобилизации/контракта + 30 календарных дней;

для ООО - на срок мобилизации участника общества+ 90 календарных дней.

Срок льготного периода может быть продлен на время, пока заемщик/участник общества находится в стационаре на излечении от ранений, травм, контузий или заболеваний, полученных в ходе специальной военной операции, а также на время, пока участник СВО признан безвестно отсутствующим.

Кредитные каникулы по 377-ФЗ и ст. 7.3 106-ФЗ предусматривают:

отсрочку платежей в погашение основного долга и процентов на срок льготного периода;

в течение срока действия кредитных каникул не начисляются неустойки (штрафы, пени) за неисполнение заемщиком обязательств по кредитному договору;

возможность досрочного погашения суммы (части суммы) кредита без прекращения льготного периода;

возможность предоставления документов, подтверждающих участие в СВО, как на момент обращения, так и не позднее срока окончания льготного периода.

В случае несоответствия условиям предоставления кредитных каникул по 377-ФЗ и ст. 7.3 106-ФЗ, заемщик может обратиться за реструктуризацией по внутренним программам банка.

2. Реструктуризация кредитов малого бизнеса по собственным программам Банка Уралсиб.

Условия реструктуризации по программам банка:

для всех действующих заемщиков малого бизнеса

Программы реструктуризации предусматривают: