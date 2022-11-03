Дальневосточный банк: Срок действия госпрограммы «Семейная ипотека» продлён до до 1 июля 2024 года

Продление «Семейной ипотеки» позволит нарастить объемы выдачи кредитов. По оценкам экспертов, благодаря изменениям в 2023-2024 годах мерой господдержки воспользуются около 240 тыс. семей. За все время реализации программы ею воспользовались уже более 400 тыс. семей.
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Дальневосточный банк предлагает приобрести свое жилье по программе «Семейная ипотека с господдержкой» семьям с детьми* по ставке от 4,5 % годовых. ** Срок кредитования при этом составит до 360 месяцев. Первоначальный взнос- от 15% стоимости приобретаемой недвижимости, сумма кредита — до 30 млн. рублей.***
*Воспользоваться программой могут семьи, в которых с 01.01.2018 по 31. 12.2023 родился/родится первый или последующий ребенок, и семьям, в которых по 31.12.2023 года родился/родится ребенок, которому установлена категория «ребенок-инвалид».
**Процентная ставка указана при приобретении недвижимости на всей территории ДФО при сумме кредита до 6 млн. рублей включительно, при использовании услуги «Безопасный расчет», услуги электронной регистрации сделки и услуги «Назначь свою ставку». При сумме кредита до 12 млн. рублей процентная ставка составит от 5,4% годовых при приобретении недвижимости, расположенной на всей территории РФ, кроме ДФО.