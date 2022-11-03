Дальневосточный банк: Срок действия госпрограммы «Семейная ипотека» продлён до до 1 июля 2024 года

Правительство РФ продлило действие программы «Семейная ипотека» до 1 июля 2024 года. Ранее предполагалось, что она будет действовать до 31 декабря 2023 года. Программа позволяет российским гражданам получить кредит на покупку жилья по сниженной ставке.

Продление «Семейной ипотеки» позволит нарастить объемы выдачи кредитов. По оценкам экспертов, благодаря изменениям в 2023-2024 годах мерой господдержки воспользуются около 240 тыс. семей. За все время реализации программы ею воспользовались уже более 400 тыс. семей.

Дальневосточный банк предлагает приобрести свое жилье по программе «Семейная ипотека с господдержкой» семьям с детьми* по ставке от 4,5 % годовых. ** Срок кредитования при этом составит до 360 месяцев. Первоначальный взнос- от 15% стоимости приобретаемой недвижимости, сумма кредита — до 30 млн. рублей.***

*Воспользоваться программой могут семьи, в которых с 01.01.2018 по 31. 12.2023 родился/родится первый или последующий ребенок, и семьям, в которых по 31.12.2023 года родился/родится ребенок, которому установлена категория «ребенок-инвалид».

**Процентная ставка указана при приобретении недвижимости на всей территории ДФО при сумме кредита до 6 млн. рублей включительно, при использовании услуги «Безопасный расчет», услуги электронной регистрации сделки и услуги «Назначь свою ставку». При сумме кредита до 12 млн. рублей процентная ставка составит от 5,4% годовых при приобретении недвижимости, расположенной на всей территории РФ, кроме ДФО.