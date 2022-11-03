Примсоцбанк возвращает кэшбэк за покупки в аптеках и кинотеатрах

С 01 ноября по 31 декабря 2022 года в Примсоцбанке пройдёт акция для держателей карт «Приморец».



Согласно её условиям, за покупки в аптеках клиентам банка вернётся:



• 5% кэшбэка за покупки в аптеках;

• 10% кэшбэка за покупки в кинотеатрах, билетных кассах и театральных продюсерских агентствах.



Отметим, максимальная сумма кэшбэка составляет 3000 рублей.

Выплата за покупки с 1 по 30 ноября придёт августа придёт до 10 декабря, а за покупки с 1 по 31 декабря – до 20 января 2023 года.



Для справки: кэшбэк начисляется за покупки в категориях кодов MCC 5912 /5122 и MCC: 7832/7922, где MCC - это код, по которому определяется, что операция прошла в том или ином типе торговой точки, увидеть его можно в чеке операции в интернет-банке.



Узнать подробности о дебетовых картах Примсоцбанка, а также о действующих по ним акциям вы можете на нашем сайте или по телефону единой справочной службы: 8 (800) 350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.

