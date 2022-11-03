Россельхозбанк запустил на платформе Своё Фермерство сервис геномной селекции КРС

Витрина цифровых сервисов в экосистеме Россельхозбанка Своё Фермерство пополнилась уникальным решением в области геномной селекции молочного КРС - KSITEST. Сервис KSITEST предоставляет аграриям полный спектр услуг по геномной селекции —- от забора образцов до обучения работе с результатами генотипирования и помощи в составлении стратегии ведения стада.

Сервис геномной селекции поможет любому аграрию определить племенную ценность КРС, подтвердить происхождение животного, выявить хозяйственно-полезные признаки, а также носителей моногенных заболеваний среди поголовья. Все результаты геномного тестирования передаются в онлайн-сервис селекционера в виде удобной аналитики по генетическому прогрессу стада.

Воспользоваться сервисом можно в экосистеме Своё Фермерство, выбрав раздел «KSITEST» на витрине цифровых сервисов. Услуга предоставляется на платной основе: стоимость генотипирования и расчета геномных оценок на 1 животное составляет 4,4 тыс. рублей. Эти затраты окупаются за счет повышения продуктивности стада и предупреждения заболеваний, выявленных на основе генотипирования.

«Сервис KSITEST логично дополнил линейку уже предоставляемых на платформе Своё Фермерство сервисов для животноводов, таких как мониторинг рождения телят, учет рогатого скота с помощью RFID-меток или Телеветеринар. Мы продолжаем внедрять новые решения для животноводов в экосистему Своё Фермерство и достигли уже того уровня, когда в рамках одной цифровой платформы любой аграрий – животновод может в пару кликов закрыть все свои потребности: от покупки животных, кормов и ветеринарных препаратов на маркетплейсе до подключения услуг геномной селекции. И мы уверены, что сервис будет востребован среди аграриев, ведь он не просто помогает улучшать генетический потенциал животных, но и вносит вклад в решение наиважнейшей задачи по импортозамещению селекционного материала», - говорит Директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова.

Компания KSITEST – лидер геномной селекции в России и СНГ. Компания проводит генетическую оценку животных или так называемое генотипирование на основе крупнейшей геномной базы - более 600 000 фенотипов и более 30 000 генотипов, что позволяет получать оценки с точностью выше 70%. При этом решение легко масштабируется под любые размеры стада и уже работает в 14 регионах России.

Экосистема «Свое Фермерство» от Россельхозбанка объединяет цифровые решения и сервисы, которые позволят небольшим фермерским хозяйствам без дополнительных затрат автоматизировать решение каждодневных задач и сосредоточиться на росте бизнеса. Основной блок информационных сервисов экосистемы – это агротехнологические решения, которые помогают фермеру сокращать издержки и повышать производительность. Сегодня на витрине цифровых сервисов платформы Своё Фермерство представлено более 30 решений, в том числе специализированные сервисы для животноводов, растениеводов и рыбоводов, а также унифицированные решения для любого направления агробизнеса.