X5 Retail Group купила контрольные доли в бизнесах «Слата» и «Красный Яр»

X5 Retail Group N.V., управляющая торговыми сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Чижик» (тикер на Лондонской фондовой бирже и Московской бирже: FIVE), завершила оформление стратегического партнёрства с группами компаний «Красный Яр» и «Слата» – одними из ведущих ритейлеров Восточной Сибири, рассказали SIA.RU в пресс-службе ТС «Слата».

В рамках совершенной сделки к X5 перешли доли в размере 70% в бизнесах «Красный Яр» и «Слата». Ранее соответствующие ходатайства были одобрены Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России. После выполнения всех предписаний ФАС России под управлением ГК «Красный Яр» будет находиться в совокупности 232 магазина совокупной торговой площадью 98,2 тысячи квадратных метров, под управлением ГК «Слата» – 362 торговых объекта с торговой площадью 132,1 тысячи квадратных метров.

Торговые сети продолжат работу под своими брендами с сохранением операционных процессов, при этом часть процессов будет интегрирована с X5 для возможности реализации синергического эффекта, в том числе в сфере закупок и логистики.

Стратегическое управление торговыми сетями «Красный Яр» и «Слата» будет осуществляться через единую управляющую компанию (УК), которая была учреждена в августе текущего года. В совет директоров данной УК входят представители X5 и групп компаний «Красный Яр» и «Слата». Полномочия по управлению операционной деятельностью двух торговых сетей остаются за их текущим менеджментом.

ГК «Красный Яр» управляет магазинами «Красный Яр» и «Батон» в Красноярском крае, Туве и Хакасии, ГК «Слата» – магазинами «Слата» и «ХлебСоль» в Иркутской области, Бурятии и Забайкальском крае. Кроме того, две группы компаний арендуют в общей сложности 4 распределительных центра совокупной площадью 62,3 тысячи квадратных метров: 1 объект находится в Красноярске, ещё 2 – в Иркутской области и 1 – в Забайкальском крае.