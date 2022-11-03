«На демонтаж!» Как прокуратура «выселяет» незаконные майнинговые фермы в Приангарье

Почти 10 тысяч единиц незаконного майнингового оборудования демонтировала в Иркутской области в 2022 году. Такие цифры на пресс-конференции озвучили начальник отдела по надзору за соблюдением прав предпринимателей прокуратуры Иркутской области Роман Киливник и прокурор отдела по обеспечению участия прокуроров в арбитражном процессе прокуратуры Иркутской области Анна Касьянникова. Они также поделились опытом выявления фактов нелегального размещения оборудования для майнинга в помещениях, в том числе, находящихся в государственной и муниципальной собственности, и арбитражной практикой выселения майнинговых ферм.

Источники информации

Как проинформировал Роман Киливник, выявить незаконную майнинговую деятельность сотрудникам ведомства помогает анализ материалов уголовных дел, в том числе, возбужденных по факту кражи майнингового оборудования: сотрудники ведомства разбираются, законно или незаконно оно стояло там, откуда украдено. Кроме этого они изучают судебные решения по факту использования электричества для майнинга, а также информацию в СМИ, интернете и других источниках.

При этом Роман Киливник уточнил, что прежде чем выйти на проверку, прокуроры проводят предварительный анализ, что за организация, где находится, чем занимается.

– В 2022 году мы провели восемь проверок майнинговых ферм – в Байкальске, Черемхово, Усть-Ордынском, где выявлены факты установки майнингового оборудования в муниципальных котельных и электрокотельных. В Шелехове установлен факт размещения такого оборудования в муниципальном предприятии «Бытовые ритуальные услуги». Также проверены две фермы в Усолье-Сибирском, которые работают на территории бывшего химкомбината.

«Тёплая» крыша

Самым ярким примером проведённых прокуратурой мероприятий Роман Киливник назвал проверку в Байкальске, которая прошла на городской ТЭЦ. Там, по его информации, были установлены три майнинговые фермы, причём в непосредственной близости от технологического оборудования теплоисточника.

– В результате принятых мер незаконные майнеры освободили помещение, было демонтировано шесть тысяч единиц майнингового оборудования. Глава муниципального образования Байкальска привлечён к административной ответственности за нарушение закона «О защите конкуренции», поскольку муниципальное имущество было передано в аренду майнерам с нарушением требований действующего законодательства. Кроме того были установлены нарушения правил пожарной безопасности, – рассказал подробности дела Роман Киливник. – Две майнинговые организации были привлечены к соответствующей административной ответственности в виде штрафа. Материалы проверки послужили также основанием для возбуждения уголовного дела за превышение должностных полномочий. В настоящее время оно находится в стадии расследования.

Аналогичная ситуация была выявлена в Усть-Ордынском. Майнинговые фермы также располагались в котельной. В связи с этим было внесено представление главе администрации и руководителю теплоснабжающей организации, который к тому же был привлечён к административной ответственности в виде штрафа за нарушение правил пожарной безопасности.

В котельной демонтировали около трёх тысяч единиц оборудования, а арендаторам направлены письма о расторжении незаконных договоров аренды.

Как на «пороховой» бочке

А вот в Усолье-Сибирском прокуратура во время проверки майнинг-отеля выявила нарушения закона другого порядка. Так, было установлено, что электроустановки для обеспечения майнинговой деятельности эксплуатировались без разрешения органов Ростехнадзора, а поскольку установки очень мощные, их ввод в эксплуатацию возможен только с разрешения этого ведомства.

Естественно, были нарушены и правила пожарной безопасности, которые, в том числе, создавали угрозу жизни и здоровью работникам самой организации. Однако собственник помещения отказался добровольно устранить эти нарушения, в связи с чем прокурор направил в суд исковое заявление. В настоящее время оно находится на рассмотрении.

По результатам проверки уже другой организации, находящиеся в Усолье-Сибирском, прокуратура установила фирму, которая по документам производила контейнеры для майнингового оборудования, но не занималась именно этой деятельностью. Руководителю организации объявили предостережение о недопустимости нарушения закона.

Телеграм в помощь

Роман Киливник рассказал также о фактах незаконного размещения майнингового оборудования в многоквартирных жилых домах с использованием общедомового имущества. Один из них выявили в Братске, где два предателя жилищных товариществ без согласия собственников разместили майнинговое оборудование на чердаке многоквартирного дома. По постановлению прокурора, председатели ТСЖ привлечены к административной ответственности за нарушение правил содержания и ремонта жилых помещений, а оборудование демонтировано.

Аналогичный факт установили в Октябрьском районе Иркутска, в одном из квартирных домов по улице Пискунова. Как выяснилось, управляющая компания заключила незаконный договор аренды без согласия собственников и предоставила чердачное помещение для майнингового оборудования в количестве двенадцати машинок, которые находились в четырёх шумовых боксах.

– Об этой истории мы узнали из поста в телеграм-канале Сводка38: жильцы дома написали о том, что на чердаке у них сто-то шумит, туда ходят какие-то люди, и предположили, что там находится майнинговое оборудование. Мы вышли на проверку и удостоверились, что действительно такое оборудование там действительно установлено. Оборудование было демонтировано, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Кроме того, материалы проверки послужили основанием для возбуждения уголовного дела по статье «Самоуправство», – прокомментировал Роман Киливник.

Когда от суда не уйти

О процедуре рассмотрения исков прокуроров арбитражным судом в отношении органов местного самоуправления рассказала Анна Касьянникова. Она пояснила, что до решения о том, чтобы направить иск в суд, к майнерам, ведущим незаконную деятельность, применяются иные меры прокурорского реагирования и, как правило, юридические лица добровольно устраняют нарушения. Что же касается нарушений в сфере распоряжения муниципальной собственностью, то такие дела рассматриваются только в суде. В 2022 году рассмотрено два таких исковых заявления – в Шелехове и в Слюдянском районе.

– В соответствии с законодательством, органы местного самоуправления самостоятельно определяют, каким образом они передают муниципальное имущество во временное или постоянное пользование. Но вместе с тем, в отношении объектов ЖКХ имеются ограничения использования: если с момента их ввода в эксплуатацию прошло более 5 лет, они могут передаваться только на основании заключения концессионных соглашений и в результате торгов, – отметила Анна Касьянникова. – Заключение концессионных соглашений подразумевает, что это приведёт к эффективному использованию имущества и повышению качества работы и услуг, поскольку концессионер обязан за свой счёт реконструировать, модернизировать и содержать объекты ЖКХ. Заключённые договоры аренды в Байкальске и Шелехове к этому не привели, и суд признал сделки незаконными.

Кроме того, Анна Касьянникова подчеркнула, что при заключении договора было нарушено законодательством о защите конкуренции, которое запрещает передачу объектов муниципального имущества в аренду без проведения торгов и конкурсов. Также в принципе запрещено размещение майнингового оборудования на объектах ЖКХ, поскольку является нецелевым использованием объектов.

– В арбитражном суде был оспорен и договор аренды помещения в цокольном этаже одного из зданий в Шелехове, который был заключён унитарным муниципальным предприятием с юридическим лицом без согласования с собственником, что запрещено Гражданским кодексом, – рассказала Анна Касьянникова ещё об одном прецеденте. – Также там нарушались правила пожарной безопасности, что создавало угрозу жизни и здоровью граждан, так как в здании размещались и другие организации.

Миллион в бюджет

По информации представителей прокуратуры, в 2022 году в Иркутской области демонтировали почти 10 тысяч единиц незаконного майнингового оборудования. Кстати, правоохранители не изымают его у нарушителей закона, поскольку это их собственность. Предприниматели, демонтируют оборудование и забирают его.

Как отметил Роман Киливник, работа по выявлению незаконной майнинговой деятельности продолжается, прокуратурой организовано взаимодействие с Роспотребнадзором, МЧС, Службой государственного жилищного надзора, Иркутсэнергосбытом, а также Центробанком и налоговой службой.

Так, одним из примеров сотрудничества с налоговой службой стали результаты проверки майнинг-отеля в Усолье-Сибирском.

– Мы установили, что одна из организаций предоставила свои мощности для установки оборудования как гражданам, так и юридическим лицам. Мы взяли списки и тех, и других и предоставили эту информацию в налоговую службу. В результате проведённых уже налоговых проверок, доход от майнинговой деятельности был задекларирован, и в бюджет от физических лиц поступило более 430 тысяч рублей, а от одного юрлица - почти 600 тысяч рублей, – рассказал Роман Киливник.

По словам представителей прокуратуры, чтобы майнинговая деятельность была легальной, нужно соблюсти ряд требований. В первую очередь, это требования законодательства об электроэнергетике, в том числе, ввод в эксплуатацию электроустановок должен осуществляться с разрешения Ростехнадзора. Далее, это должно быть коммерческое потребление электроэнергии, а не бытовое, с соответствующей оплатой. Использование земельного участка должно отвечать требованиям земельного законодательства, то есть соответствовать категории земель, виду разрешённого использования и так далее. Естественно, должны соблюдаться правила пожарной безопасности, санитарные правила в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, например, если оборудование стоит возле жилых помещений, оно не должно мешать гражданам своим шумом.