Более 1000 человек зарегистрировались на фестиваль культуры «Энергия» En+ Group в Иркутске

В первые часы после начала регистрации на посещение фестиваля культуры «Энергия» заявки подали более 1000 человек. Фестиваль состоится 18-20 ноября в Иркутске. Он проводится российским холдингом En+ Group к своему 20 летнему юбилею. В рамках масштабного культурного события запланирована целая серия мероприятий – книжная ярмарка, мультимедийная выставка, творческие встречи с деятелями искусства, кинопоказы и многое другое.

В списке гостей фестиваля прозаик и литературовед, автор романа «Лавр» Евгений Водолазкин, основатель литературно-театрального проекта «БеспринцЫпные чтения» Александр Цыпкин, актрисы Мария Миронова и Аглая Тарасова, известный своими новеллами Денис Драгунский и другие.

Иркутяне смогут выбрать для посещения наиболее подходящие лекции и паблик-токи, где получат уникальную возможность пообщаться со своими любимыми авторами и актерами и задать им свои вопросы. Параллельно с «Лекторием» будет работать «Кинозал», где пройдет показ документального кино современных режиссеров.

Вход на фестиваль бесплатный, но требуется предварительная регистрация. На территории Сибэкспоцентра, основной площадки фестиваля, будет открыто шесть тематических секций. По первичной регистрации гостям доступны все активности фестиваля, кроме «Кинозала» и «Лектория».

Чтобы посетить мероприятия этих зон, потребуется дополнительная регистрация, которая в самое ближайшее время появится на сайте проекта (https://energyfest.ru) вместе с более детальной программой фестиваля.

18-19 ноября в Иркутском академическом театре также пройдет премьера спектакля «Таня» в постановке художественного руководителя московского Театра на Бронной Константина Богомолова, однако все билеты на него были проданы в рекордные сроки.

Фестиваль «Энергия» станет крупнейшим культурным событием Сибири за последние годы. Он организован холдингом En+ Group в честь 20-летия компании по инициативе ее основателя Олега Дерипаски.