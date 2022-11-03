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Иркутская область перевыполнила план по лесовосстановлению

В Иркутской области в рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» мероприятия по восстановлению лесов за три квартала 2022 года выполнены на площади 146,2 тысячи гектаров (108,6%) при плановом показателе 134,6 тысячи гектаров.

Искусственное лесовосстановление проведено на площади 17,9 тысяч гектаров, комбинированное – 9,05 тысяч гектаров, мероприятия по содействию естественному восстановлению леса, такие как минерализация почв и сохранение подроста, – на площади 119,2 тысячи гектаров. 

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– План по лесовосстановлению перевыполнен, в том числе силами арендаторов лесных участков. Так, в регионе в текущем году в рамках реализации инвестиционных проектов открыты четыре новых тепличных комплекса по выращиванию сеянцев с закрытой корневой системой в Ангарском, Братском и Казачинско-Ленском районах. Их общая производственная мощность составляет 8,7 миллионов сеянцев в год, - рассказал министр лесного комплекса Иркутской области Владимир Читоркин.

Напомним, Совет Федерации Федерального Собрания РФ поддержал значимые проекты по развитию Иркутской области. Постановление «О государственной поддержке социально-экономического развития Иркутской области» принято на 530-м заседании Совета Федерации, которое состоялось 4 октября 2022 года. В числе прочих в Постановление включено предложение по строительству лесосеменного центра производственной мощностью 5 млн сеянцев хвойных пород с закрытой корневой системой в год на базе действующего Мегетского лесопитомника. Проектная документация на строительство лесопитомника находится в стадии подготовки.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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