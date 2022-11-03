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«Просто перерисовывают ценники»: иркутяне считают «черную пятницу» обманом

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Иркутяне все реже верят в честное снижение цен в «черную пятницу». Делать покупки на сезонной ноябрьской распродаже собирается каждый десятый, планируемый средний чек — 7,9 тыс. руб. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения города.

Большинство иркутян считают «черную пятницу» обманом: в том, что цены на товары в эти дни не снижаются, убеждены 2 из 3 респондентов: «Просто перерисовывают ценники». Мнение, что на традиционной ноябрьской распродаже можно купить что-то дешевле, чем обычно, разделяют лишь 15% опрошенных. Молодежь до 24 лет доверяет организаторам «черной пятницы» чаще, чем старшее поколение (30% против 14% соответственно), а респонденты с доходом менее 30 тыс. руб. — чаще тех, кто зарабатывает свыше 50 тыс. руб. в месяц (23% против 10%).

7 из 10 иркутян (77%) не собираются ничего покупать на ноябрьской распродаже. Что-то приобрести намерен только каждый десятый.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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