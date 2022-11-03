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В Качугском районе организован альтернативный проезд в село Магдан

В село Магдан Качугского района, где накануне сорвало понтонный мост через реку Лена, организован альтернативный проезд в районе местности Заячья Падь.

Понтонный мост  расположен на 1 километре автодороги Верхоленск – Магдан. Он является сезонным, проезд по нему осуществляется в теплое время года. Весной и осенью, когда на Лене становится лёд, жители пользуются альтернативной дорогой через Заячью Падь, зимой - ледовой дорогой. Обычно её организуют в декабре, после становления льда и получения заключения о безопасности движения.

ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области» сообщила, что на сорванном понтонном мосту установлены временные дорожные знаки и аншлаги, запрещающие движение пешеходов через мост, организован постоянный контроль за состоянием переправы, ограждающих устройств и временных знаков. Ведутся ремонтно-восстановительные работы.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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