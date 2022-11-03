Объем доходов бюджета Иркутской области за девять месяцев увеличился на 28% – ФНС

Налогоплательщики Иркутской области за январь - сентябрь 2022 года перечислили в консолидированный бюджет РФ около 604 млрд рублей налогов и сборов. Это на 186 млрд рублей или более чем на 44% выше уровня поступлений за аналогичный период прошлого года.

Из общей суммы доходов в федеральный бюджет направлено 417 млрд рублей (на 55% больше, чем за 9 месяцев прошлого года), в консолидированный бюджет Иркутской области – 173 млрд рублей (больше на 28%), в том числе в доходы местных бюджетов – 24 млрд рублей, в Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства – 14 млрд рублей акцизов. В социальные внебюджетные фонды поступило около 95 млрд рублей страховых взносов, в том числе в ПФР - 70 млрд рублей, в Фонд обязательного медицинского страхования – 17 млрд рублей, в Фонд социального страхования – около 8 млрд рублей.

В структуре доходов федерального бюджета 66% обеспечено налогом на добычу полезных ископаемых – 276 млрд рублей. Налогом на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ, обеспечено 25% доходов федерального бюджета или 106 млрд рублей.

Объем доходов консолидированного бюджета Иркутской области выше уровня аналогичного периода 2021 года почти на 38 млрд рублей или 28%.

Платежи налога на прибыль организаций составили 85 млрд рублей, что на 26 млрд рублей или в 1,4 раза выше уровня аналогичного периода прошлого года.

Рост поступлений обеспечили предприятия нефтедобывающей отрасли, алюминиевой, химической промышленности, фармацевтической отрасли.

Поступило почти 56 млрд рублей налога на доходы физических лиц (темп роста - 118%). Платежи налога на добычу полезных ископаемых составили около 3 млрд рублей (на 20% больше).

Объем платежей в бюджеты муниципальных образований за 9 месяцев 2022 года составил 24 млрд рублей, что на 3 млрд рублей или 15% выше уровня аналогичного периода прошлого года (в том числе наблюдается рост по земельному налогу – на 37 млн рублей, налогам, взимаемым в связи с применением: УСН – на 534 млн рублей, ПСН – на 21 млн рублей, ЕСХН – на 39 млн рублей).