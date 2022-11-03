Больше сберегаем, меньше тратим. Аналитики БКС – о состоянии российской экономики

Росстат опубликовал экономический отчет за сентябрь, который отразил ускорение снижения розничной торговли — на 9,8% против сокращения на 8,8% ранее. Динамика реальных располагаемых доходов, отвечающая за снижение потребления, также ухудшилась, сократившись на 3,4% г/г в III квартале 2022 г. против 0,8% г/г во II квартале 2022 г. Аналитики БКС Мир инвестиций обращают внимание на ухудшение экономических показателей в сентябре по всем фронтам.

1. Больше сберегаем. Структура доходов и потребления домохозяйств меняется.

– Снижение реальной заработной платы, которая сократилась на 3,4% г/г и 1,2% в июле и августе соответственно, стало одним из ключевых факторов ухудшения динамики доходов. Другим фактором, оказавшим влияние на располагаемые доходы, возможно, стал рост процентных платежей, поскольку спрос на кредиты частично восстановился. Однако, несмотря на некоторое оживление розничного кредитования, норма сбережений остается повышенной, а домохозяйства по-прежнему проявляют осторожность и предпочитают экономить при увеличении объема наличных средств (результат геополитического шока в сентябре).

2. Активность падает

– Два основных драйвера реальной экономики — строительство и сельское хозяйство – замедлились до 5,8% г/г и 6,7% в сентябре против 7,4% и 9,1% в августе соответственно. Горнодобывающая промышленность, которая также поддерживала экономику с июня, в сентябре показала снижение на 1%, а грузовые перевозки упали на 7,2% г/г (против снижения на 4,1% в августе). В итоге, по данным Министерства экономического развития, индекс ВВП России в сентябре сократился на 5% против 4% г/г в августе.

3. ВВП ускорил падение

– Динамика экономических показателей в сентябре ухудшилась — ВВП сократился на 5% г/г против снижения на 4% в августе. Данные по розничной торговле и промпроизводству за сентябрь указывают на то, что Россия вступила в новую стадию ухудшения экономических показателей.

4. Цены сложно поднять

– Динамика инфляции в октябре подтверждает наше мнение, что слабый рост потребления домохозяйств ограничивает возможности компаний повышать цены. Согласно нашему прогнозу, в ноябре инфляция может замедлиться до 11,8% г/г, а инфляция за весь год вряд ли превысит 12% г/г, что также является нижней границей прогноза ЦБ. Таким образом, мы не видим необходимости для ЦБ повышать ключевую ставку на ближайшем заседании 16 декабря, – резюмируют аналитики.