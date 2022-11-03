Всем выйти из тени. Правительство планирует легализовать рынок аренды жилья

Большая часть арендного жилищного фонда РФ находится в теневом секторе экономики — и правительство будет работать над его легализацией, следует из утвержденной кабмином стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства до 2030 г,

Согласно документу, высокая доля общего объема жилой недвижимости РФ – 93% – находится в частной собственности, при этом фактически легальный рынок аренды жилья отсутствует.

По итогам 2021 г. арендовали жилье около 7 млн российских семей (11% общего числа домохозяйств), из них большая часть делала это нелегально. Так, доля теневой аренды сейчас превышает 95% от общего объема сдаваемой жилой недвижимости. При этом, отмечается в документе, основа арендного жилфонда — жилье, полученное в рамках бесплатной приватизации.

Правительство намерено предложить комплекс мер, который поможет вывести аренду из тени. В первую очередь, это формирование доступного рынка арендной недвижимости. Он будет состоять из трех сегментов:

• коммерческий — для семей с доходами не ниже средних

• некоммерческий — для отдельных категорий семей с доходами ниже средних

• социальный (государственный и муниципальный) — для отдельных категорий семей с низкими доходами

Затем будут проводиться различные мероприятия: цифровизация для повышения прозрачности рынка, стимулирование инвесторов для создания жилфонда, предоставление льготных кредитов для строительства арендного жилья и другое.