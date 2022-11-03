Первый СберЭкоКласс открылся в иркутской библиотеке Молчанова-Сибирского

В Иркутской областной государственной универсальной научной библиотеке им. И.И. Молчанова-Сибирского состоялось торжественное открытие первого СберЭкоКласса, совместного образовательного проекта Иркутского отделения Сбербанка, Благотворительного фонда «Подари планете жизнь» и Иркутской средней общеобразовательной школы №19.

Образовательная программа СберЭкоКласса рассчитана на пять лет (с 5 по 9 класс) и предполагает формирование у школьников основ финансовой и цифровой грамотности, экологической культуры и кибербезопасности, а также навыков проектной деятельности.

Занятия для пятиклассников проводят волонтеры Иркутского отделения Сбербанка и благотворительного фонда «Подари планете жизнь» каждую субботу в течение всего учебного года в научной библиотеке им. И.И. Молчанова-Сибирского и на других площадках города.

Юлия Кальвина, Управляющий Иркутским отделением Сбербанка:

«С 19-й школой Иркутска мы сотрудничаем с прошлого года. Сначала запустили полугодовой проект «Зеленая школа»: установили урны для раздельного сбора мусора, провели спортивные состязания, уроки экологической грамотности, челленджи. Участие приняли более 500 человек. И СберЭкоКласс стал логичным продолжением такого активного экологического движения неравнодушных учителей, школьников и родителей, итогом которого может стать уникальная образовательная программа, в том числе, с навыками проектной деятельности».

Итогом уже первого года работы станет презентация тематических школьных проектов, а также сама уникальная образовательная программа. После её планируют предложить к тиражированию в других образовательных учреждениях Иркутска и области.

Светлана Большещапова, директор средней общеобразовательной школы №19 г. Иркутска

«К программе обучения мы подошли комплексно. И хорошо, когда у системы образования есть такие мощные профессиональные партнеры, которые заинтересованы в подрастающем поколении. Уверена, что дети, которые пройдут обучение в СберЭкоКлассе, во взрослой жизни будут делать правильный выбор».

В рамках проекта уже прошло несколько экоуроков, а также урок по истории и функции денег. Для детей СберЭкоКласса и их родителей организаторы провели спортивно-экологическое мероприятие «Экоборье» и экскурсию в музей Байкальского банка Сбербанка.

Представления школьников о волонтёрстве и благотворительности планируется формировать через экологически ориентированную практическую деятельность.

Наталья Еремеева, директор благотворительного фонда «Подари планете жизнь»:

«Правильное экологическое воспитание начинается с детства. 5 класс – отличное начало для получения интересных знаний и приобретения экопривычек. Мы хотим поделиться своим опытом, материалами. Надеюсь, что совместно сможем создать отличную модель для тиражирования».