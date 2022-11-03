В Усть-Ордынском Бурятском округе отпраздновали 85-летний юбилей

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев принял участие в праздновании 85-летия Усть-Ордынского Бурятского округа. Торжественное мероприятие состоялось 3 ноября в поселке Усть-Ордынский.



Фото с сайта правительства Иркутской области

Мероприятия, посвященные 85-летию округа, проводились с начала 2022 года. Самые большие праздничные события состоялись в Иркутске в сентябре.

Всего в 2022 году более 700 жителей Усть-Ордынского Бурятского округа получили государственные награды Российской Федерации, награды Иркутской области и администрации округа.

26 сентября 1937 года в составе Иркутской области был образован Усть-Ордынский Бурят-Монгольский Национальный округ с центром в селении Усть-Орда. В 1958 году он был переименован в Усть-Ордынский Бурятский автономный округ, а с 1 января 2008 года вошел в состав Иркутской области с особым административным статусом и стал именоваться – Усть-Ордынский Бурятский округ.– Усть-Ордынский Бурятский округ – малая Родина многих известных людей, которые внесли свой личный вклад в развитие региона и России. Обращаясь к ветеранам, многие из которых присутствуют сегодня в этом зале, хочу произнести особые слова благодарности. Желаю вам крепкого здоровья на долгие-долгие годы! Всем жителям округа – счастья и благополучия. Усть-Ордынскому Бурятскому округу – дальнейшего процветания, – поздравил жителей округа Игорь Кобзев.Глава региона вручил жителям Усть-Ордынского Бурятского округа государственные награды. Тренеру спортивной школы олимпийского резерва «Тамир» Ольге Галушко присвоено звание заслуженного работника физической культуры Российской Федерации. Семья Ивановых Андрея и Саяны из села Закулей Нукутского района награждена медалями ордена «Родительская слава». Главный врач Баяндаевской районной больницы Эльвира Мантатова удостоена ведомственного нагрудного знака Министерства здравоохранения РФ «Отличник здравоохранения».– Уважаемые земляки, сегодня мы говорим искренние слова благодарности жителям округа всех поколений: ветеранам и молодежи за труд, за любовь к нашей малой Родине, к своему родному дому. Каждый из районов округа по-своему индивидуален – своей природой, священными местами, обычаями и традициями, достижениями и наградами. Но, несмотря на это, мы все едины – едины исторически, едины территориально, у нас единая культура и общие праздники, мы едины по жизни как многонациональное и многоконфессиональное общество, – отметил заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа Анатолий Прокопьев.Участники мероприятия также посетили выставку декоративно-прикладного искусства «На земле моей на золотой», выставку инновационных образовательных практик «Округ – территория этно», выставка из хранилищ окружного национального музея «Усть-Ордынскому Бурятскому округу посвящается...». Юбилейные мероприятия завершатся сегодня концертом государственного ансамбля песни и танца «Степные напевы».