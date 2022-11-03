В Усть-Ордынском Бурятском округе отпраздновали 85-летний юбилей

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев принял участие в праздновании 85-летия Усть-Ордынского Бурятского округа. Торжественное мероприятие состоялось 3 ноября в поселке Усть-Ордынский.
26 сентября 1937 года в составе Иркутской области был образован Усть-Ордынский Бурят-Монгольский Национальный округ с центром в селении Усть-Орда. В 1958 году он был переименован в Усть-Ордынский Бурятский автономный округ, а с 1 января 2008 года вошел в состав Иркутской области с особым административным статусом и стал именоваться – Усть-Ордынский Бурятский округ.
Мероприятия, посвященные 85-летию округа, проводились с начала 2022 года. Самые большие праздничные события состоялись в Иркутске в сентябре.
– Усть-Ордынский Бурятский округ – малая Родина многих известных людей, которые внесли свой личный вклад в развитие региона и России. Обращаясь к ветеранам, многие из которых присутствуют сегодня в этом зале, хочу произнести особые слова благодарности. Желаю вам крепкого здоровья на долгие-долгие годы! Всем жителям округа – счастья и благополучия. Усть-Ордынскому Бурятскому округу – дальнейшего процветания, – поздравил жителей округа Игорь Кобзев.
Глава региона вручил жителям Усть-Ордынского Бурятского округа государственные награды. Тренеру спортивной школы олимпийского резерва «Тамир» Ольге Галушко присвоено звание заслуженного работника физической культуры Российской Федерации. Семья Ивановых Андрея и Саяны из села Закулей Нукутского района награждена медалями ордена «Родительская слава». Главный врач Баяндаевской районной больницы Эльвира Мантатова удостоена ведомственного нагрудного знака Министерства здравоохранения РФ «Отличник здравоохранения».
Всего в 2022 году более 700 жителей Усть-Ордынского Бурятского округа получили государственные награды Российской Федерации, награды Иркутской области и администрации округа.
– Уважаемые земляки, сегодня мы говорим искренние слова благодарности жителям округа всех поколений: ветеранам и молодежи за труд, за любовь к нашей малой Родине, к своему родному дому. Каждый из районов округа по-своему индивидуален – своей природой, священными местами, обычаями и традициями, достижениями и наградами. Но, несмотря на это, мы все едины – едины исторически, едины территориально, у нас единая культура и общие праздники, мы едины по жизни как многонациональное и многоконфессиональное общество, – отметил заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа Анатолий Прокопьев.
Участники мероприятия также посетили выставку декоративно-прикладного искусства «На земле моей на золотой», выставку инновационных образовательных практик «Округ – территория этно», выставка из хранилищ окружного национального музея «Усть-Ордынскому Бурятскому округу посвящается...». Юбилейные мероприятия завершатся сегодня концертом государственного ансамбля песни и танца «Степные напевы».