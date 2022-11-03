Россияне распробовали СБП

Банк России сообщил, что система быстрых платежей для оплаты покупок и услуг набирает обороты. В третьем квартале россияне ей воспользовались 112 млн раз. Это больше, чем за весь предыдущий период работы системы.

– Всего в июле-сентябре 22 млн граждан расплатились через СБП, что в 18 раз превышает показатель 2021 года. Общий объем операций в системе с начала года — как платежей, так и переводов — преодолел планку в 9 трлн рублей, в то время как за весь прошлый год он составил 5 трлн рублей, – говорится в сообщении ЦБ.

В банках подчеркивают, что операции через СБП стали надежной альтернативой ушедшим из России бесконтактным сервисам оплаты. Поэтому кредитные организации активно поддерживают инициативу регулятора по распространению этого сервиса на рынке. Так, в Альфа-Банке с начала текущего года число клиентов, использующих СБП для переводов в Альфа-Онлайн, выросло в 25 раз, обороты по переводам через СБП – в 22 раза, а число транзакций – почти в 50 раз. В банке ВТБ сообщали, что доля переводов через СБП у физических лиц превышает 70% от всех переводов в банке.