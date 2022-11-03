Всю сумму на лечение собрали за 22 часа для фотографа из Иркутска, которая борется с раком

Пользователи Интернета собрали для фотографа из города Иркутска Людмилы Козыревой, которая борется с раком молочной железы, за 22 часа 1,7 млн рублей – это вся сумма, которая необходима для прохождения трех курсов лечения, рассказала сама Людмила на странице в соцсетях.

«Каждый из вас большой волшебник! За 22 часа вы собрали всю нужную для меня сумму! В это сложно поверить! Но это так. Я уже заказала препарат. И очень его жду. Моя безграничная благодарность всем и лично каждому», – сообщила женщина.

Людмиле Козыревой 32 года, у нее есть муж и сын 7 лет. По ее словам, от рака молочной железы она лечится с 2018 года. «Постоянно борюсь за свою жизнь. Потому что я ее очень люблю!» – отмечает иркутянка.



С октября 2022 года состояние Людмилы ухудшилось. Недавно она узнала, что в мире появилось новое зарубежное лекарство для лечения болезни – деньги она потратит на его покупку.

«Этого препарата еще нет в России. Он должен появиться после нового года в 2023-м. В моей ситуации каждый день на счету, поэтому мне необходимо купить препарат на 3 введения (курс раз в 3 недели). Затем онкодиспансер через закупку сможет меня им обеспечить», – сообщила Людмила Козырева.