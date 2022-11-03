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34-летний Александр Тальянцев из Иркутской области погиб во время спецоперации

Уроженец Тулунского района Иркутской области, 34-летний Александр Тальянцев погиб во время специальной военной операции, сообщает мэрия.

«Горькая новость пришла из мест проведения СВО. 1 октября 2022 года на территории Луганской Народной республики погиб наш земляк Тальянцев Александр Александрович», – говорится в сообщении.

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Александр Тальянцев родился 29 сентября 1988 года в поселке Ангуй Тулунского района. Он вырос в семье, тесно связанной с военным делом. Проходил обучение в Ангуйской общеобразовательной школе, затем в школе № 1 города Тулуна. После – поступил в Тулунский аграрный техникум. В 2007 году был призван в ряды Вооруженных сил России, срочную службу по призыву проходил на должности водителя-оператора. В 2010 году заключил контракт и проходил дальнейшую службу вновь водителем.

После увольнения в запас занимался трудовой деятельностью. В период с февраля по сентябрь 2022 года заключил контракт о пребывании в мобилизационном резерве. «Для защиты нашей Родины и участия в специальной военной операции заключил контракт с Министерством обороны РФ и проходил службу на должности старшего механика-водителя мотострелковой роты мотострелкового полка в именном подразделении "Ангара"», – рассказали в администрации.

За проявленные мужество, храбрость и отвагу рядовой Александр Александрович Тальянцев представлен к Ордену Мужества (посмертно).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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