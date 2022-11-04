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Опубликован видеоролик о том, как создавалась стела «Иркутск – город трудовой доблести»

Администрация опубликовала ролик о том, как в городе создавалась стела «Иркутск – город трудовой доблести» – ее торжественно открыли 1 октября 2022 года.

Проект стелы разработал московский архитектор и скульптор Денис Стритович – ранее он выиграл всероссийский творческий конкурса на создание проектов таких объектов по всей стране.

На нижней части стелы размещено девять бронзовых панно – на них перенесены изображения с реальных фотографий, сделанных в годы Великой Отечественной войны, общая высота строения – 31 метр.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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