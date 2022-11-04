Призыв работодателя по мобилизации сделали основанием для прекращения трудового договора

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому призыв работодателя по мобилизации теперь является основанием для прекращения трудового договора, следует из документации, опубликованной 4 ноября на официальном портале правовой информации.

«Призыв работодателя – физического лица или работодателя, являющегося единственным учредителем (участником) юридического лица, одновременно обладающего полномочиями единоличного исполнительного органа этого юридического лица, на военную службу по мобилизации, объявленной президентом РФ», – этим пунктом дополнился список обстоятельств, из-за которых трудовой договор прекращается независимо от воли сторон.

Расторжение договора может происходить в случаях, когда призванный работодатель на период прохождения им военной службы по мобилизации не передал свои обязанности другому лицу. Нововведение распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года.