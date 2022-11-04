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Призыв работодателя по мобилизации сделали основанием для прекращения трудового договора

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Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому призыв работодателя по мобилизации теперь является основанием для прекращения трудового договора, следует из документации, опубликованной 4 ноября на официальном портале правовой информации.

«Призыв работодателя – физического лица или работодателя, являющегося единственным учредителем (участником) юридического лица, одновременно обладающего полномочиями единоличного исполнительного органа этого юридического лица, на военную службу по мобилизации, объявленной президентом РФ», – этим пунктом дополнился список обстоятельств, из-за которых трудовой договор прекращается независимо от воли сторон. 

Расторжение договора может происходить в случаях, когда призванный работодатель на период прохождения им военной службы по мобилизации не передал свои обязанности другому лицу. Нововведение распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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