Новости

Два грузовика столкнулись на трассе «Сибирь» в Иркутской области – движение перекрыто

Авария произошла на 1223 км трассы Р255 «Сибирь» в Тайшетском районе Иркутской области – столкнулись грузовики «Камаз» и Freightliner – движение транспорта на участке перекрыто, сообщает региональная полиция.

<p>Фото полиции Иркутской области</p>

Фото полиции Иркутской области

Инцидент случился сегодня около 19 часов в нескольких километрах от деревни Байроновка. Перевозимые в «Камазе» металлические швеллеры разлетелись по проезжей части. В результате случившегося 31-летний мужчина, управляющий иномаркой, погиб. 61-летний водитель отечественного авто не пострадал.

«Движение транспорта на данном участке невозможно. Дорожные полицейские регулируют движение и направляют транспортный поток в объезд через деревню Байроновка», – рассказали в полиции.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Как работает фуд-холл в ТЦ "Цветной парк" на Байкальской
Время есть. Как работает фуд-холл в «Цветном парке» на Байкальской
Kimchi: «Тестируем новый формат»
«Сыр в масле»: «Пришлось меняться»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании