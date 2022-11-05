Два грузовика столкнулись на трассе «Сибирь» в Иркутской области – движение перекрыто

Авария произошла на 1223 км трассы Р255 «Сибирь» в Тайшетском районе Иркутской области – столкнулись грузовики «Камаз» и Freightliner – движение транспорта на участке перекрыто, сообщает региональная полиция.

Фото полиции Иркутской области

Инцидент случился сегодня около 19 часов в нескольких километрах от деревни Байроновка. Перевозимые в «Камазе» металлические швеллеры разлетелись по проезжей части. В результате случившегося 31-летний мужчина, управляющий иномаркой, погиб. 61-летний водитель отечественного авто не пострадал.

«Движение транспорта на данном участке невозможно. Дорожные полицейские регулируют движение и направляют транспортный поток в объезд через деревню Байроновка», – рассказали в полиции.