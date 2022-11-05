Бывший мэр Иркутска Дмитрий Бердников назначен первым заместителем главы Мариуполя в ДНР

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин 4 ноября в ходе рабочей поездки в Мариуполь провел совещание с сотрудниками местной администрации, где представил первого заместителя главы города – им стал экс-мэр Иркутска Дмитрий Бердников.
«Сейчас нужно усилить команду управленцев города Мариуполя. В частности, первым замом будет назначен Бердников Дмитрий Викторович – человек, имеющий большой опыт. В свое время он управлял городом Иркутском, был мэром. На данный момент является первым замглавы Республики Саха (Якутия). Уровень понятен. Есть понимание работы в российской действительности», – заявил Пушилин.
По мнения врио главы ДНР, Дмитрий Бердников «усилит команду, поможет в целом городу выстоять с теми вызовами, которые есть»: связаны они с холодным временем года и восстановлением большого количества домов.