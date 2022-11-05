Сварщика из Братска обвинили в гибели клиента из-за взрыва топливного бака

45-летнему сварщику из города Братска Иркутской области предъявили обвинения в смерти клиента – по версии следствия, он погиб из-за нарушения правил безопасности работником, сообщает 5 ноября пресс-служба СУ СКР по региону.

Установлено, что 1 августа мужчина принял от местного жителя топливный бак от автомобиля для проведения сварочных работ. «Сварщик не убедился, что мужчина отошел на безопасное расстояние от гаража, то есть от места производства работ, не закрепив свариваемое изделие, произвел электросварку топливного бака без предварительной очистки, пропаривания бака и удаления газов. В результате произошел пожар и разрыв бака. Заказчик получил телесные повреждения, от которых скончался в больнице через два дня», – рассказали в ведомстве.

Работника осудят по уголовной статье «Нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека», санкции которой предусматривают до 5 лет лишения свободы.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.