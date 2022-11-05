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Добровольцев в РФ официально приравняли к военнослужащим

Президент России Владимир Путин 4 ноября подписал федеральный закон, приравнивающий добровольцев к военнослужащим. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

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«Граждане Российской Федерации, пребывающие в добровольческих формированиях, имеют статус (совокупность прав, обязанностей и ответственности), устанавливаемый федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. На таких граждан в случаях и порядке, которые предусмотрены федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, распространяется статус военнослужащих», – говорится в документации.

Добровольцам предоставляются все компенсации и гарантии, которые предусмотрены для военнослужащих. Кроме того, участникам добровольческих формирований выплачиваются зарплаты не ниже, чем у военнослужащих.

Также добровольцы имеют право бесплатно пользоваться воздушным, водным, железнодорожным и автотранспортом, за исключением такси.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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