Новости

Мужчина на Chevrolet Cadillac перекрыл дорогу школьному автобусу в Иркутской области

Водитель Chevrolet Cadillac перекрыл дорогу школьному автобусу – ему не понравилось, как мужчина управлял транспортом, инцидент случился в поселке Грановщина Иркутского района, сообщает региональная полиция.

Ранее в соцсетях появилась видеозапись: на ней мужчина, управлявший внедорожником, перегородил движение автобусу, подошел к водителю пассажирского транспорта и стал с ним ругаться.

Сообщение о данном инциденте поступило в дежурную часть – участковый уполномоченный пункта полиции №3 установил всех задействованных в нем людей. «Водитель Cadillac пояснил, что его возмутило нарушение правил дорожного движения со стороны человека, управлявшего школьным автобусом, которое едва не привело к ДТП», – рассказали правоохранители.

Детей в автобусе во время инцидента не было. В отношении водителя иномарки возбуждено административное расследование по статье «Побои». Сотрудники полиции намерены прояснить все обстоятельства случившегося.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Как работает фуд-холл в ТЦ "Цветной парк" на Байкальской
Время есть. Как работает фуд-холл в «Цветном парке» на Байкальской
Kimchi: «Тестируем новый формат»
«Сыр в масле»: «Пришлось меняться»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании