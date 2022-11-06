Мужчина на Chevrolet Cadillac перекрыл дорогу школьному автобусу в Иркутской области

Водитель Chevrolet Cadillac перекрыл дорогу школьному автобусу – ему не понравилось, как мужчина управлял транспортом, инцидент случился в поселке Грановщина Иркутского района, сообщает региональная полиция.

Ранее в соцсетях появилась видеозапись: на ней мужчина, управлявший внедорожником, перегородил движение автобусу, подошел к водителю пассажирского транспорта и стал с ним ругаться.

Сообщение о данном инциденте поступило в дежурную часть – участковый уполномоченный пункта полиции №3 установил всех задействованных в нем людей. «Водитель Cadillac пояснил, что его возмутило нарушение правил дорожного движения со стороны человека, управлявшего школьным автобусом, которое едва не привело к ДТП», – рассказали правоохранители.

Детей в автобусе во время инцидента не было. В отношении водителя иномарки возбуждено административное расследование по статье «Побои». Сотрудники полиции намерены прояснить все обстоятельства случившегося.