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Глэмпинг на Байкале в районе Большого Голоустного продадут за 159 млн рублей

Турбазу, расположенную на берегу Байкала в трех километрах от поселка Большое Голоустное Иркутской области, выставили на продажу за 159 млн рублей, следует из данных сервиса для размещения объявлений «Авито».

Объект является круглогодичным. Общая площадь участка – 7,8 га, одна часть расположена на первой линии от Байкала, вторая часть – в сосновом лесу. На территории имеются 10 зимних монгольских юрт с панорамными окнами и дизайнерской мебелью. Вместимость – 30 взрослых или 40 с детьми.

На территории имеется ресторан площадью 220 кв. м. на 40 посадочных мест с дизайнерской отделкой и авторской кухней, а также с летней террасой еще на 40 мест с кострищем. На турбазе есть также баня из кедра, летняя детская комната на 30 человек, административные корпуса и душевые комнаты с туалетами.

На берегу установлен бассейн с теплой байкальской водой, площадкой для загара с лежаками, открытым павильоном с видом на Байкал для медитаций и занятия йогой. Кроме того, имеется большой павильон для мероприятий, четыре лежачие качели для отдыха, столы для открытых мероприятий, мангальные зоны, волейбольная площадка.

«Работает с 21 года как круглогодичный глэмпинг.  Есть реальная возможность строительства трехэтажного туристического комплекса на 60-100 номеров с конфренц-залом, спа-зоной, рестораном со сроком окупаемости 6-8 лет», – уточнил продавец.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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