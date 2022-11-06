Пять человек спасли, 12 эвакуировались во время пожара в хозяйственной постройке в Иркутске

Сегодня ночью в 01:54 в пожарно-спасательную службу города Иркутска от очевидцев поступило сообщение о возгорании в хозяйственной постройке на улице Камской – с места возгорания были спасены пять человек, 12 эвакуировались самостоятельно, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Фото ГУ МЧС России по Иркутской области

После сообщения к месту пожара были направлены пять единиц техники и 24 человека. На момент прибытия первого подразделения горела хозяйственная постройка, вплотную пристроенная к одноэтажному многоквартирному деревянному дому, а также кровля и стена жилого строения. Огонь быстро распространялся по стене и кровле деревянного дома.

В 02:33 открытое горение было ликвидировано. В результате пожара повреждены кровля и стена дома на площади 50 квадратных метров, хозяйственная постройка уничтожена на площади 12 квадратных метров. Пострадавших нет.

«Дознаватели МЧС России установили, что пожар начался от подсобного помещения, которое было вплотную пристроено к дому. Как пояснили жители дома, около часа ночи неизвестный мужчина в нетрезвом состоянии пытался проникнуть в дом. Его прогнали, однако через несколько минут соседи услышали шум во дворе и увидели яркую вспышку. Выбежав на улицу, они обнаружили, что горит постройка, и вызвали пожарных. Занесение открытого источника зажигания является основной причиной пожара. В настоящее время проводится доследственная проверка», – уточнили в МЧС.