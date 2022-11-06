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Игорь Кобзев принял участие в открытии чемпионата России по хоккею с мячом

В иркутском Ледовом дворце «Байкал» сегодня, 6 ноября, состоялся матч между командами «Байкал-Энергия» (Иркутск) и «Кировец» (Уфа). Он стал первым в XXXI Чемпионате по хоккею с мячом среди команд российской Суперлиги. В торжественной церемонии открытия турнира принял участие Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

– Сегодня в Иркутске настоящий спортивный праздник. Мы открываем XXXI Чемпионат России по хоккею с мячом. Я уверен, что сегодня будет интересная игра, в которой пусть победит сильнейший, – подчеркнул глава региона.

После церемонии открытия Игорь Кобзев наблюдал за ходом матча с трибуны вместе с другими болельщиками, которых в этот день собралось больше четырех тысяч. «Байкал-Энергия» выиграла у уфимцев со счетом 12:4.  В иркутской команде дважды отличились голами Тимофей Безносов, Вячеслав Швецов,  Павел Анисимов, по одному разу – Юрий Викулин, Артем Бондаренко, Максим Семенов, Андрей Прокопьев, Богдан Павенский, Давид Корешков.

– Очень динамичная игра. Поздравляю ребят «Байкал-Энергии» с победой. Обе команды показали красивый хоккей. Спасибо за те эмоции, которые соперники подарили болельщикам, – прокомментировал исход игры Игорь Кобзев.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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