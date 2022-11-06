Названы самые привлекательные российские города для туристов

Аналитики сервиса по поиску работы SuperJob составили топ российских городов, которые мечтают посетить туристы. Результаты исследования получены в ходе опроса, в котором поучаствовали 1600респондектов из 375 населенных пунктов страны.

Самым востребованным направлением для россиян остается Санкт-Петербург – его своими глазами в течение ближайшего года хотел бы увидеть каждый пятый, или 19%. На втором месте – города Золотого кольца: отправиться в Сергиев Посад, Ярославль, Ростов, Владимир или Суздаль мечтают 9% опрошенных.

Побывать в Казани хотели бы 8%, Калининграде – 7%. Крым – самое желанное направление для каждого двадцатого россиянина, столько же не прочь увидеть Горно-Алтайск и его окрестности.

По 4% считают отличными местами для туризма Сочи, Владивосток, Петропавловск-Камчатский и города Северного Кавказа – Пятигорск, Минеральные Воды, Грозный, Кисловодск. Посмотреть в течение ближайшего года Карелию, Нижний Новгород и Краснодар хотели бы по 3% респондентов. По 2% назвали Мурманск и Южно-Сахалинск, а 1% готов отправиться в путешествие по любым городам России.

Только о заграничных курортах грезят 3% россиян.

По сравнению с прошлым годом мечтами посетить Сочи, Крым и Москву стали делиться чуть реже. И, напротив, поехать в города Кавказа, Калининград, Иркутск и Горно-Алтайск сегодня хотят чаще, чем в 2021-м – популярность этих направлений выросла больше всего в сравнении с другими.