Альфа-Банк «оживил» голосовых помощников при помощи технологии синтеза речи

Альфа-Банк внедрил технологию синтеза речи платформы SaluteSpeech для обновления голосовых помощников. Теперь во время исходящих обзвонов голоса роботов стали более естественными и лучше воспринимаются клиентами банка.

При синтезировании голос ассистента правильно расставляет интонации и паузы, а речь генерируется в онлайн-режиме, поэтому при входящем звонке у клиентов создается ощущение, что они общаются с живым человеком, а не роботом. Для естественного и выразительного звучания используются ssml-разметки (Speech Synthesis Markup Language), позволяющие настраивать преобразование текста в речь.

Для создания необходимой атмосферы при звонке используют фоновое сопровождение: шум офиса, кол-центра или звуки клавиатуры.

«Благодаря инновации людям комфортнее воспринимать речь голосовых помощников, а это повышает общую лояльность и эффективность исходящих звонков. Мы и дальше планируем совершенствовать наших голосовых помощников и масштабировать решение, чтобы дать клиентам максимум удобства и функциональности», — прокомментировал Станислав Милых, начальник управления развития цифровых диалоговых систем Альфа-Банка.

Реализация проекта от идеи до начала пилота заняла три месяца благодаря готовности обеих команд, Все работы проводились в контуре банка и на его оборудовании, что отвечает его высоким требованиям к безопасности.

«Технология синтеза речи нашей платформы соответствует главному тренду — созданию максимально живого общения с виртуальными ассистентами. Клиенты ценят, когда голос робота напоминает человека, это во многом залог успеха всей коммуникации. Для достижения этой цели платформа позволяет управлять темпом, интонацией, выделять важные слова в речи и многое другое», — добавил Денис Афанасьев, директор дивизиона В2В-продуктов Салют.