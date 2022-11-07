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Реалист Банк получил позитивный прогноз по кредитному рейтингу НРА

Национальное рейтинговое агентство позитивно оценило перспективы для повышения кредитного рейтинга АО «РЕАЛИСТ БАНК» и подтвердили рейтинг В+(RU) по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации. Это уже второй рейтинг банка, после повышения АКРА в июне 2022 года с B(RU) до В+(RU), прогноз «стабильный». Позитивный прогноз означает высокую вероятность повышения рейтинга в течение 12 месяцев.

Эксперты высоко оценили операционную эффективность, показатели ликвидности, качество гарантийного, кредитного и лизингового портфелей, а также качество экспертизы по ключевым направлениям и наличие «нишевых» продуктов.

«Мы постоянно стремимся к улучшению качества портфеля и финансовых показателей за счет эффективной работы с рисками и предложением наиболее актуальных продуктов для нашей целевой аудитории. Повышение рейтинга еще раз подтверждает то, что мы на верном пути», - прокомментировал Председатель Правления Реалист Банка Владимир Эльманин.

Основными направлениями деятельности банка являются: лизинг (для клиентов МСБ) и автокредитование, выдача гарантий для участников госзакупок, кредитование недропользователей, конверсионные операции, обслуживание физических и юридических лиц.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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