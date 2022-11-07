Россельхозбанк купил контрольный пакет разработчика ПО R-Style Softlab

Россельхозбанк закрыл сделку по приобретению контрольного пакета акций R-Style Softlab, российского разработчика программного обеспечения для компаний финансового сектора, сельскохозяйственных предприятий и государственных органов.

«Происходящие изменения ИТ-ландшафта в нашей стране оказывают значительное влияние на отечественные компании. Разрушаются существовавшие годами технологические и бизнес модели, на их месте на глазах возникают новые. Банк планирует в полной мере реализовать утвержденную Стратегию цифровой трансформации и уверенно идет к цифровому суверенитету, переходя на собственную разработку для формирования стабильной ИТ-архитектуры. Вхождение R-Style Softlab в состав группы Банка поможет нам обеспечить реализацию всех поставленных технологических задач, а также предложить рынку новые решения, подкрепленные опытом группы Банка и экспертизой R-Style Softlab», — прокомментировал сделку заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Николай Ульянов.

«Россельхозбанк является нашим ключевым клиентом и партнером уже многие годы. И интеграция компаний позволит укрепить наше партнерство, даст возможность каждой из сторон приобрести определенные рыночные преимущества. Мы сможем увеличить долю рынка за счет активизации работы с дочерними предприятиями кредитной организации и ее клиентами. Банк же получил нашу экспертизу и многолетний опыт разработки инновационных решений для различных отраслей. С уверенностью могу сказать, что синергия банка и разработчика обеспечит высокие результаты уже в ближайшее время», — отметил генеральный директор R-Style Softlab Сергей Машурин.

Компания R-Style Softlab продолжит работу под своим брендом, сохранит присутствие на коммерческом рынке, поддержку текущих клиентов и привлечение новых. При этом будет реализована инвестиционная программа по совершенствованию и расширению ассортимента ее предложений по комплексной цифровизации бизнеса и отдельных продуктов. Как компания группы РСХБ впервые R-Style Softlab будет представлена на форуме FINOPOLIS в Москве 10-11 ноября 2022 года.

За последнее время количество сотрудников в ИТ-структурах РСХБ увеличилось более чем в 4 раза. Банк создал современную платформу для непрерывной разработки и внедрения цифровых решений, которая позволяет выводить новые продукты на рынок ежедневно.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

R-Style Softlab — ведущий российский разработчик и интегратор банковского ПО. Решения компании охватывают автоматизацию практически всех основных направлений банковской деятельности, включая расчетные операции, кредитование и депозиты, работу на рынке ценных бумаг, обслуживание частных и корпоративных клиентов по различным каналам, стратегическое управление бизнесом, взаимодействие с регуляторами, внутрихозяйственные операции и т.д.