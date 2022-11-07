Почти 982 тыс. м² жилья ввели в Иркутской области

Это на 11,6% больше, чем год назад.

Согласно данным Иркутскстата, в январе-сентябре общая площадь введенного жилья в Приангарье составила 981,8 тыс. м². Это на 11,6% больше, чем годом ранее.

«Всего в текущем году планируется сдать не менее одного 1,1 млн м² жилья», – сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на отчетном собрании Союза строителей региона. Судя по динамике жилищного строительства, по завершении года этот рубеж будет преодолен.

В расчете на 1000 жителей введено 416 м², за аналогичный период предыдущего года – 370. Три четверти жилья построено населением за счет собственных и привлеченных средств.

Заметно активизировалось жилищное строительство в сельской местности (+16,6%), на село приходится 55% введенного в Приангарье жилья.

Из общего числа построенных квартир каждая седьмая находится на садовых участках. Строительство в черте садоводств в сравнении с январем-сентябрем прошлого года выросло на 42%.

Активней всех муниципалитетов строит жилье Иркутский район, он стабильно занимает 1 место в регионе. За январь-сентябрь 2022 года здесь введено 4196 квартир общей площадью 483,2 тыс. м², в расчете на 1000 жителей приходится более трех тысяч м², что в 8 раз превышает областной уровень.