«Газпром» заплатил рекордный налог на прибыль

Компания заплатила с прибыли 344,8 млрд рублей налога в 2021 году – в три раза больше, чем годом ранее. Список опубликовал Forbes.

На втором месте Сбербанк, который уступил «Газпрому» считанные миллиарды рублей. Крупнейший банк России заплатил 341,8 млрд рублей. По итогам текущего 2022 года разница в уплате налога на прибыль между двумя компаниями существенно вырастет.

Третье место у «Роснефти», чей уплаченный налог на прибыль вырос почти в 2 раза до 238 млрд рублей. Из 50 компаний рейтинга только 9, включая «Газпром» и «Роснефть», работают в нефтегазовом секторе. Еще две – «Транснефть» (№22) и «Каспийский трубопроводный консорциум – Р» (№33) – заняты транспортировкой нефти.

Кроме Сбербанка в список Forbes вошли еще шесть финансовых компаний – ВТБ (№12), Газпромбанк (№17), Банк Открытие (№37), «Тинькофф» (№42), «Московская биржа ММВБ-РТС» (№48) и Совкомбанк (№50).