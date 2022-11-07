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Банк «Приморье» изменил условия обслуживания по зарплатным картам

Банк «Приморье» изменяет условия по зарплатным картам, выпущенным в период до 14.12.2021 года.

Теперь доступны:

  • Cashback – 1% на все

  • Повышенный Cashback - 3% в категориях АЗС, Транспорт, Отдых и развлечение

Бесплатные:

·         выпуск, переоформление, обслуживание карты

·         снятие наличных в банкоматах других банков до 30 000 руб. в месяц.

·         Специальные предложения, скидки, сервисы платёжных систем

·         Обслуживание дополнительных карт в кол-ве 1 шт

·         Мобильный банк и Интернет-банк

·         Сервис информирования

Подробную информацию о новых условиях уточняйте у специалистов контакт-центра Банка «Приморье» по круглосуточному бесплатному номеру 8 (800) 200-20-86.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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