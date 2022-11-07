Банк «Приморье» изменил условия обслуживания по зарплатным картам

Банк «Приморье» изменяет условия по зарплатным картам, выпущенным в период до 14.12.2021 года.
Теперь доступны:
-
Cashback – 1% на все
-
Повышенный Cashback - 3% в категориях АЗС, Транспорт, Отдых и развлечение
Бесплатные:
· выпуск, переоформление, обслуживание карты
· снятие наличных в банкоматах других банков до 30 000 руб. в месяц.
· Специальные предложения, скидки, сервисы платёжных систем
· Обслуживание дополнительных карт в кол-ве 1 шт
· Мобильный банк и Интернет-банк
· Сервис информирования
Подробную информацию о новых условиях уточняйте у специалистов контакт-центра Банка «Приморье» по круглосуточному бесплатному номеру 8 (800) 200-20-86.