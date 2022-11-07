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Примсоцбанк приглашает 7 ноября на онлайн-вебинар участников ВЭД

Тема: «Конверсионные операции в банке»

На вебинаре будут рассмотрены вопросы:
✔️Условия проведения конверсионных сделок с безналичной валютой
✔️Ценообразование валютного рынка, факторы, влияющие на курс валют

Где: мероприятие проходит в онлайн-формате
Дата: 07.11.2022
Время начала: 10:00 (МСК)
Длительность: 1 час

Участие в онлайн-вебинаре бесплатное. Для регистрации на мероприятие пройдите по ссылке https://events.webinar.ru/37612941/474005619?utm_source=invite


/ Сибирское Информационное Агентство /
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