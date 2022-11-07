Примсоцбанк приглашает 7 ноября на онлайн-вебинар участников ВЭД

Тема: «Конверсионные операции в банке»



На вебинаре будут рассмотрены вопросы:

✔️Условия проведения конверсионных сделок с безналичной валютой

✔️Ценообразование валютного рынка, факторы, влияющие на курс валют



Где: мероприятие проходит в онлайн-формате

Дата: 07.11.2022

Время начала: 10:00 (МСК)

Длительность: 1 час



Участие в онлайн-вебинаре бесплатное. Для регистрации на мероприятие пройдите по ссылке https://events.webinar.ru/37612941/474005619?utm_source=invite