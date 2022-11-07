Выставку картин «Глаза в глаза» организовал Сбер в Иркутской областной детской клинической больницы

Иркутское отделение Сбербанка при участии Иркутского областного художественного музея им. В.П. Сукачева, арт-галереи «Диас», благотворительного «Клуба друзей больницы», арт-студии «Гриц арт», компании «Мир мебели» организовало выставку работ иркутских художников Аси Беловой и Маргариты Марцинечко в Иркутской государственной областной детской клинической больнице (ИГОДКБ). Арт-проект «Глаза в глаза» разместился в трех отделениях больницы: нефрологическом, кардиологическом и офтальмологическом, рассказали SIA.RU в компании.

Фото пресс-службы Сбера

Юлия Кальвина, Управляющий Иркутским отделением Сбербанка:

«Выставке работ маленьких пациентов предшествовала серия мастер-классов по рисованию, с детьми занимались профессиональные художники музейной студии художественного музея и студии «Гриц арт». В итоге лучшие работы размещены на одной стене отделения, а на другой разместились картины профессиональных художников. Уверена, чтобы подарить ребенку здоровье, необходимы не только руки хирурга, хорошие лекарства и оборудование, но еще и эстетика, которая будет его окружать. Спасибо всем партнерам, которые помогли нам воплотить задуманное в реальность».

В планах у организаторов продолжение мастер-классов по рисованию, смена экспозиции выставки, поиск новых партнеров и форматов приобщения детей к искусству.

Фото пресс-службы Сбера

Юрий Козлов, главный врач ИГОДКБ:

«Многие дети, находящиеся на лечении, живут в отдаленных населенных пунктах и не имеют возможности посещать музеи и знакомиться с предметами искусства. Именно поэтому, у меня возникла идея привезти музей в больницу. Сбербанк идею поддержал, доработал и реализовал в кратчайшие сроки. Спасибо всем партнерам проекта за то, что сделали такой большой праздник для наших детей».

На презентации управляющий Иркутским отделением Сбербанка Юлия Кальвина и директор Иркутского областного художественного музея им. В.П. Сукачева Наталья Сысоева подписали соглашение о сотрудничестве по продолжению проекта «Глаза в глаза» и проведению совместных культурных, просветительских и социально- значимых мероприятий.

Фото пресс-службы Сбера

Наталья Сысоева, директор Иркутского областного художественного музея им. В.П. Сукачева:

«Выставка «Глаза в глаза» - уникальный проект. Нет способа лучше сделать досуг ребенка интересным, чем занять его творчеством. Готовы предлагать и реализовывать новые идеи в стенах больницы. Так, например, знакомить детей с книгами иркутских поэтов и писателей. А сегодня передаем маленьким пациентам детские книги Русского музея, посвященные великим шедеврам русского искусства».

Между Иркутским отделением Сбербанка и Иркутской областной детской клинической больницей подписано соглашение о сотрудничестве в области ESG и волонтерства, в рамках которого волонтеры Сбера пополнили библиотеку больницы, проводили экологические эстафеты, организовали показ спектаклей, передали «Коробку храбрости» для маленьких пациентов и озеленяли территорию больничного комплекса.