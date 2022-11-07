Каждый второй иркутянин хотел бы продолжать жить в России

Даже имея возможность жить в любой стране мира, каждый второй иркутянин остался бы на родине. Сервис по поиску работы SuperJob выяснил, в какой стране мира хотели бы жить горожане. В опросе приняли участие экономически активные граждане из всех округов страны.

50% экономически активных граждан города остался бы в России, даже имея возможность жить в любой стране мира. По 5% выбрали бы для жизни Испанию, Италию и США. По 3% отдали бы предпочтение жизни в Австралии, Канаде, Турции и Швейцарии.

Женщины чаще мужчин предпочли бы остаться в России: 55% против 49% соответственно. Из иностранных государств иркутянок чаще привлекает жизнь в Италии, Испании или Турции. США и Канада больше по нраву мужчинам.

