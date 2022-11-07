Клиенты Tele2 могут выиграть миллион рублей при оплате услуг через СБП

Оператор мобильной связи, предлагает клиентам принять участие в розыгрыше денежных призов при пополнении счета телефона с помощью Системы быстрых платежей (СБП), рассказали SIA.RU в компании.

В преддверии нового года клиентам оператора доступна акция от СБП: оплачивая счет мобильного телефона с помощью Системы быстрых платежей, они могут выиграть денежные призы.

Каждый месяц организатор розыгрыша будет определять 5 победителей, которых ждет главный приз – 1 миллион рублей, а еженедельно – 35 000 участников: они выиграют по 1000 рублей. Победители определяются случайным образом. Акция продлится с 1 ноября по 31 декабря 2022 года.

Оплатить услуги связи с помощью СБП клиенты оператора могут на сайте t ele 2 . ru .