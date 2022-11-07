Российский спрос на недвижимость на Кипре резко вырос

Эксперты компании Skolkovo Realty проанализировали динамику российского спроса на покупку недвижимости на Кипре. По итогам сентября зафиксирован резкий рост числа обращений.

Российский спрос на покупку недвижимости на Кипре по итогам сентября 2022 года вырос на 37,13% относительно августа текущего года. Этот рост числа запросов в рамках помесячной динамики стал не только самым значительным, начиная с июня 2021 года, когда этот показатель вырос на 41,96%, но и первым за полгода. Так, с февраля по август включительно количество запросов на покупку недвижимости в этой стране непрерывно снижалось.

Несмотря на резкий рост спроса, в сентябре 2022 года количество запросов на покупку недвижимости на острове Кипр сократилось на 32,52% относительно результата за сентябрь 2021 года.

В целом, за девять месяцев 2022 года, с января по сентябрь, российский спрос на покупку недвижимости на Кипре вырос на 24,57% относительно результата за аналогичный период прошлого года. Пик покупательского интереса в нынешнем году пришёлся на февраль.

По данным экспертов Skolkovo Realty, в сентябре – октябре 2022 года наиболее важными факторами при выборе объектов на Кипре стала стоимость, близость к морю и конкретный город. Так, в число наиболее популярных городов у россиян вошли Пафос, Лимасол и Ларнака.