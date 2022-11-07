Работы на всех объектах нацпроекта «Безопасные качественные дороги» завершены в Иркутской области

В регионе завершён основной объём работ на участках автомобильных дорог, которые приводили в нормативное состояние по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в 2022 году, рассказали SIA.RU в пресс-службе правительства Иркутской области.

Фото пресс-службы правительства Иркутской области

Принято в эксплуатацию 74 объекта, на 34 уложен асфальт, завершается нанесение разметки, установка дорожных знаков, ограждения. Сейчас туда выезжают приёмочные комиссии и специалисты дорожных лабораторий. Они проверяют качество проведённых работ и их соответствие проектной документации. После подписания всех документов будет произведен окончательный расчёт с подрядчиками.

– К началу декабря Иркутская область должна завершить взятые на себя обязательства по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» на этот год. Мы заказали более миллиарда рублей на оплату выполненных работ. Они должны быть проведены на высоком уровне. Их необходимо проверить не только приёмочным комиссиям, но и главам муниципалитетов, которые проедут по участкам и дадут замечания, если они есть, – сказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

В 2022 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в нормативное состояние приводят 365,1 километра трасс региона, из них 308,8 километра расположены на региональных дорогах, 56,3 километра – на местных. Из бюджетов всех уровней на это выделено 12,2 млрд рублей. Работы идут на 135 объектах, из них 108 введут в эксплуатацию в этом году, остальные участки дорог и мосты являются переходящими на следующие годы.

Также начато заключение контрактов с подрядчиками на проведение дорожных работ в 2023 году. На данный момент заключено 37 контрактов из 60. Глава региона поручил администрации Иркутска провести ремонт улицы Советской, где создают Суворовское училище. Там необходимо обновить асфальтобетонное покрытие, заменить освещение, высадить деревья.