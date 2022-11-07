Об этом завили в «Бай Тушум» и «Оптима Банке».
Банки отказались от обслуживания российской платежной системы 1 ноября.
Карты «МИР» не обслуживаются и в государственном банке Киргизии Айыл Банке, Дос-Кредобанке, Бакай-банке и банке «Компаньон».
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Новости
Обслуживание карт «МИР» приостановили еще два киргизских банка
Об этом завили в «Бай Тушум» и «Оптима Банке».
Банки отказались от обслуживания российской платежной системы 1 ноября.
Карты «МИР» не обслуживаются и в государственном банке Киргизии Айыл Банке, Дос-Кредобанке, Бакай-банке и банке «Компаньон».
/ Сибирское Информационное Агентство /
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