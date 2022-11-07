«Индекс миллиона долларов» сократился

В Москве за эту сумму можно купить 38 кв. м элитной недвижимости против 60 кв. м годом ранее.

Аналитики консалтинговой компании NF Group (ex-Knight Frank Russia) составили рейтинг районов Москвы согласно «индексу миллиона», отслеживающему количество квадратных метров элитного жилья на первичном рынке, которое можно приобрести за условный миллион долларов в определенной локации столицы. По итогам III квартала 2022 года за эту сумму в Москве доступно только 38 кв. м, тогда как год назад этот показатель составлял 60 кв. м (-37% в годовой динамике).

Общий показатель «индекса миллиона» в столице по итогам сентября 2022 года составил 38 кв. м, сократившись более чем на треть за год со значения 60 кв. м (-37% в годовой динамике). В отдельно взятых районах столицы цены сильно отличаются и, соответственно, различается количество квадратных метров, которые можно приобрести за миллион долларов. Индекс отслеживает количество квадратных метров элитного жилья на первичном рынке Москвы.

Андрей Соловьев, партнер, региональный директор департамента городской недвижимости NF Group:

«Причиной сокращения количества квадратных метров за условный $1 млн в Москве стала совокупность двух факторов. Во-первых, влияние оказала положительная динамика средневзвешенной цены предложения. Несмотря на то, что последние три месяца первичный рынок элитной жилой недвижимости продемонстрировал достаточно умеренные темпы роста показателя, которые в основном были связаны со структурными изменениями предложения в сегменте, в годовой динамике стоимость квадратного метра в новостройках показала прирост в размере 26%. Во-вторых, общий показатель “индекса миллиона” непосредственно связан с курсом валют. За рассматриваемый период мы наблюдаем укрепление позиций национальной валюты, и разница в курсе составила более 15 рублей».

Максимальное изменение показателя было зафиксировано в районах Плющиха и Чистые пруды – в обеих локациях количество квадратных метров сократилось на 59%. По итогам сентября за условный миллион долларов на Плющихе доступен только 31 кв. м против 76 кв. м в прошлом году за счет существенной динамики цены до значения 1 847 тыс. руб./кв. м (+92% за год). Основная причина связана с выходом значительного объема нового предложения высокой ценовой категории комплексов «Саввинская 17» и «Саввинская 27».

Средневзвешенная цена предложения на Чистых прудах показала практически аналогичный прирост в размере 91% за год – на конец сентября стоимость квадратного метра составляла 2 201 тыс. руб., а за $1 млн возможно было приобрести 26 кв. м. Сейчас здесь реализуются всего две новостройки – Дом «Абрикосов» и одноименный комплекс «Чистые пруды», который формирует основную часть предложения.

Наиболее бюджетными районами столицы стали Даниловский и Филевский Парк, где за условный миллион долларов доступно 75 кв. м и 98 кв. м соответственно. Это новые локации для высокобюджетного сегмента, где на протяжении 2022 года появилось по одному новому премиальному проекту (OPUS и AHEAD). Среди уже традиционных районов элитного рынка больше всего квадратных метров можно приобрести в районе Дорогомилово (66 кв. м против 76 кв. м в прошлом году). Также стоит отметить, что этот район стал одним из двух кластеров с отрицательной динамикой средневзвешенной цены, за счет чего снижение доступной площади было не таким существенным на фоне других локаций. На конец сентября средневзвешенная цена предложения здесь составила 874 тыс. руб./кв. м, что на 8% ниже аналогичного показателя прошлого года. Это связано с выходом на рынок масштабного проекта «River Park Towers Кутузовский» по невысоким стартовым ценам.

Еще одним районом с отрицательной динамикой средневзвешенной цены стал Замоскворечье, где по итогам III квартала 2022 года стоимость квадратного метра составила 1 621 тыс. руб. (-21% за год).

За рассматриваемый период предложение локации пополнилось за счет двух новых проектов (Vernissage и «Космо 4/22»). Таким образом, данная отрицательная динамика смогла компенсировать изменение курса валют, и количество квадратных метров за условный $1 млн в Замоскворечье сохранилось практически на прежнем уровне (-1% за год), что стало минимальным изменением среди всех кластеров Москвы.