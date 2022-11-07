«Тинькофф» не планирует менять название – «Ведомости»

Топ-менеджмент не обсуждает этот вопрос. Об этом рассказал «Ведомостям» близкий к организации источник.

«Банку это на данный момент не нужно, как и проводить принципиальный ребрендинг. С юридической точки зрения таких обязательств и близко нет», – отметил он. Еще один источник, знакомый с планами «Тинькофф», добавил, что в банке пока не видят такой необходимости.

Риторика банка «Тинькофф» по поводу смены названия в последние месяцы смягчилась.

В апреле, спустя несколько дней после резких высказываний Олега Тинькова против спецоперации, группа заявляла о проведении ребрендинга. Через восемь дней «Интеррос» объявил о покупке 35% в TCS Group у семьи Тинькова.