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Бренды Lancome, Redken, Yves Saint Laurent и Giorgio Armani вернутся в Россию

В связи с этим Минпромторг запретил параллельный импорт парфюмерии и косметики этих компаний, сообщает РИА Новости.

«Да, указанные бренды внесены в исключения, и, соответственно, в отношении них невозможен параллельный импорт. Это стало возможным благодаря готовности компаний возобновить поставки своей продукции в Россию», – заявили в ведомстве.

Исключения вступят в силу через три месяца. Таким образом, у тех, кто приобрел продукцию по схеме параллельного импорта, будет время, чтобы ввезти ее на территорию России.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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