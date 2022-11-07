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Студенты ИМИТ ИГУ смогут программировать роботов для аэрокосмической отрасли

Ориентироваться на поверхностях планет или при доставке посылки адресату – этому и многому другому смогут научиться будущие программисты, которые получают высшее образование в ИГУ, рассказали SIA.RU в пресс-службе вуза.

Специально для отработки навыков университет приобрел оботизированную учебную платформу Turtlebro – одну из передовых разработок Института механики МГУ им. М. В. Ломоносова.

Платформа Turtlebro предназначена для практических занятий в рамках учебных курсов для желающих освоить современную робототехнику на основе Robot Operating System (ROS) – программной платформы для написания программного обеспечения роботов. ROS является наиболее популярным инструментом для создания ПО для роботов общего назначения.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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