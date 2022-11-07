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Объявлен тендер на строительство детского сада в поселке Маркова

В микрорайоне Березовый поселка Маркова Иркутской области к концу 2023 года построят детский сад на 490 мест, сообщает RosTender.info.

Победитель тендера подготовит инженерные изыскания, разработает проектно-сметную и рабочую документации, а также займется строительно-монтажными работами. Прием заявок на участие в отборе открыт до 21 ноября, начальная цена муниципального контракта – 952,8 млн рублей.

Согласно документации, это будет трехэтажное здание с бассейном. Учреждение откроется в рамках реализации государственной программы «Развитие образования в Иркутском районном муниципальном образовании на 2018-2024 годы».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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