Спрос на ипотеку без первого взноса вырос на 28%

Эксперты инвестиционно-финансовой компании «Сделка» проанализировали динамику спроса на покупку недвижимости без первоначального взноса. В нынешнем году количество обращений по таким операциям выросло почти на 30%.

Спрос на покупку недвижимости в ипотеку без первого взноса в России по итогам сентября 2022 года снизился на 13,42% относительно августа. Это снижение стало первым за последние три месяца. Так, с июня по август включительно, количество запросов беспрерывно росло.

Несмотря на это снижение, в сентябре нынешнего года спрос на покупку жилья без первого взноса оказался на 13,98% выше, чем в сентябре 2021 года.

В целом, по итогам девяти месяцев 2022 года, с января по сентябрь, спрос на покупку недвижимости без первоначального взноса в России вырос на 27,99% относительно аналогичного периода прошлого года.

В Москве снижение спроса на приобретение жилья без первого взноса в сентябре составило 20% относительно августа текущего года и немного выросло (+1,99%) относительно сентября 2021 года. При этом рост числа обращений за 9 месяцев 2022 года по Москве на покупку жилья без первоначального взноса составил 34,02% относительно результата за прошлый год.

«Сегодня за ипотекой без первого взноса обращаются, как правило, люди, которые покупают для себя, а не для инвестиций. Основная аудитория таких сделок – это молодые семьи, которые не успели накопить достаточный капитал для первого взноса», – руководитель отдела продаж ИФК «Сделка» Иван Сухов.

Эксперт отмечает, что такие сделки являются достаточно рискованными и получить кредит на таких условиях могут не все.

«Если говорить про риски, то здесь стоит выделить, конечно, высокую кредитную нагрузку для заёмщика, а также то, что в случае вынужденной продажи, владельцы кредитного жилья не смогут получить какие-то деньги, так как средства от продажи направят на погашение кредита. Сегодня для получения кредита без первого взноса реально тем, кто имеет нормальную кредитную историю и доход, которого должно хватать для одобрения ипотеки и рассрочки первоначального взноса. Если же речь идёт про кредит под залог имеющегося жилья, то его стоимость должна быть выше покупаемого объекта», – сказал представитель столичной инвестиционной финансовой компании.